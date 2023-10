Radio Marte - ADL conferma Garcia ma si guarda intorno: Conte il sogno, Tudor l’altra ipotesi

La situazione in casa Napoli resta complicata dopo il ko con la Fiorentina al Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La situazione in casa Napoli resta complicata dopo il ko con la Fiorentina al Maradona. La posizione di Rudi Garcia resta in bilico: l'allenatore francese si è confrontato questa mattina in un hotel del lungomare con il capo scouting Maurizio Micheli, il diesse Mauro Meluso e il club manager, Antonio Sinicropi. Al momento l'esonero non è previsto, ma la società non è soddisfatta del rendimento della squadra. Garcia potrebbe avere un'ultima chance dopo la sosta.

De Laurentiis, intanto, si guarda intorno: il sogno è Antonio Conte, ma resta un'ipotesi difficile. In piedi c'è la soluzione Igor Tudor, reduce dall'esperienza con il Marsiglia. I prossimi giorni saranno decisivi. A riferirlo è la redazione di Radio Marte.