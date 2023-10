Radio Marte - ADL lavora al sostituto di Garcia: Conte è in pole position

La posizione di Rudi Garcia è sempre più in bilico dopo le parole di Aurelio De Laurentiis alla Luiss

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La posizione di Rudi Garcia è sempre più in bilico dopo le parole di Aurelio De Laurentiis alla Luiss. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro della panchina del Napoli. L'esonero potrebbe concretizzarsi non appena il presidente avrà trovato l'intesa con il successore del tecnico francese. In cima alla lista c'è sempre Antonio Conte, considerato l'uomo giusto per rivitalizzare questo gruppo. L'eventuale cambio modulo non sarebbe un problema. Ma prima bisognerà chiudere il rapporto con Garcia. Il Napoli lavora al futuro e la svolta è vicina. A riferirlo è la redazione di Radio Marte.