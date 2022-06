Radio Marte - Bremer se parte Koulibaly? Il brasiliano non vuole il Napoli

Tutti pazzi per Gleison Bremer. Anche il Napoli è sulle tracce del difensore, così come Milan, Inter e Juventus.

Tutti pazzi per Gleison Bremer. Anche il Napoli è sulle tracce del difensore, così come Milan, Inter e Juventus. Raffaele Auriemma nel corso di 'Si gonfia la rete' su Radio Marte si è espresso così sul tema: "Bremer è uno dei top che puoi prendere, ma secondo me sarà molto difficile che il Napoli venda Koulibaly. Bremer, da quello che mi risulta, non vuole venire al Napoli ed è anche normale viste le squadre interessate a lui".