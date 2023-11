Radio Marte - Sostituto Olivera, presa la decisione: il Napoli non pensa ad uno svincolato

Dopo l'infortunio al ginocchio rimediato ieri, per Mathias Olivera è già finito il 2023, per rivedere il terzino azzurro in campo bisognerà aspettare gennaio.

Dopo l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato ieri, per Mathias Olivera è già finito il 2023, per rivedere il terzino azzurro in campo bisognerà aspettare gennaio. Il Napoli, però, stando a quanto riportato da Radio Marte non starebbe pensando ad un terzino svincolato per sostituire l'uruguaiano: "Gli esami clinici hanno scongiurato l'interessamento del crociato per il terzino uruguaiano. I tempi di recupero si aggirano attorno alle 6 settimane, quindi il Napoli non dovrebbe intervenire sul mercato.

Un giocatore attualmente fermo - si è parlato dei tedeschi Nico Schulz e Marvin Plattenhardt - avrebbe bisogno di almeno un mese per ritrovare una condizione accettabile, ma nel frattempo sarà tornato a disposizione Mario Rui. Walter Mazzarri andrà avanti con due soluzioni alternative: Juan Jesus, come accaduto ieri contro l'Atalanta, oppure Zanoli".