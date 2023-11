Radio Marte - Tudor il prescelto, sullo sfondo Mazzarri e Cannavaro

La redazione di Radio Marte ha svelato alcune novità in merito al possibile nuovo allenatore del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di Radio Marte ha svelato alcune novità in merito al possibile nuovo allenatore del Napoli: "Ore calde per il futuro del Napoli. Il presidente è a Roma in riunione con i suoi collaboratori (l'ad Chiavelli e i dirigenti Meluso, Micheli e Sinicopri) per ingaggiare il nuovo tecnico, dopodichè ci sarà l'esonero ufficiale di Rudi Garcia.

Il prescelto è Igor Tudor, con cui in queste ore si cercherà l'accordo per ingaggiarlo. Incontri in vista con l'agente Seric e poi con lo stesso tecnico per discutere dei dettagli del contratto e dei progetti tecnici per il Napoli. Sullo sfondo, per ora, le alternative all'allenatore croato, ovvero Cannavaro e Mazzarri".