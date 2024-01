Radio Radio: "Zirkzee per il post-Osimhen! ADL tratta in prima persona con gli agenti"

"L'attaccante del Bologna entra prepotentemente nel mirino del Napoli".

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore editorialista di Radio Radio Ilario Di Giovambattista, in un tweet riporta la rivelazione del giornalista Enrico Camelio sul possibile sostituto di Victor Osimhen per la prossima stagione: "Il Napoli pensa a Joshua Zirkzee come sostituto di Osimhen. Operazione diretta del presidente Aurelio De Laurentiis con i procuratori del calciatore. L'attaccante del Bologna entra prepotentemente nel mirino del Napoli".