Rai - A giugno valzer mondiale di attaccanti che può coinvolgere Osimhen: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A e riferito le ultime sul futuro di Victor Osimhen: “Godiamoci Osimhen fino a maggio, poi a giugno vedremo. Io parto sempre dalla consapevolezza che in questi lustri questa società ha dimostrato che tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Spero resti Osimhen, come tutti i napoletani, però ci sarà un valzer mondiale di attaccanti quest’estate che partirà da Mbappè.