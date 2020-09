Rai - Acerbi, sondaggio del Napoli: Lotito fissa il prezzo, ma in pole resta Sokratis

Il Napoli ha sondato il terreno con la Lazio per il difensore Francesco Acerbi, come ha riferito nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista Rai Ciro Venerato. Durante la visita di Pastorello a Castel di Sangro si è parlato della situazione Meret e di Candreva ma anche del difensore laziale. Dopo aver saputo che il giocatore non ha ancora rinnovato con la Lazio, il Napoli ha parlato con Lotito. 15mln la richiesta del presidente laziale per il difensore 32enne, ritenuta troppo elevata dal club azzurro che ha desistito. Il Napoli tiene in pole sempre Sokratis dell'Arsenal