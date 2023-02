Rai - ADL disposto a sforare tetto-ingaggi per Osimhen: a giugno incontro con l’agente, i dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A e riferito le ultime sul futuro di Victor Osimhen

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A e riferito le ultime sul futuro di Victor Osimhen: “A giugno ci sarà un effetto domino in Premier sulle prime punte. Tutto passerà da quello che accadrà al Tottenham con Kane, che è un giocatore che potrebbe anche andar via, e da lì tutte le grandi squadre cercheranno un grande attaccante. L’unico club che non cerca un centravanti è il Manchester City.