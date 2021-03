Rai - ADL ha 6 nomi sul taccuino per la panchina: per la scelta decisiva la Champions

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato della questione allenatore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se il Napoli andrà in Champions attingerà ad un profilo esperto, come Sarri, Spalletti e Benitez, che hanno un target economico diverso da Italiano, Juric e De Zerbi. Io personalmente comprerei uno o due giocatori in meno se non avessi la Champions pur di affidarmi al tecnico che secondo me può riportare il Napoli in alto. Io Sarri lo prenderei per motivi pratici. In primis perché ha dimostrato in carriera che con poco sa fare molto".