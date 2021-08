Rai - ADL non offrirà il rinnovo a Insigne in questo mese: l'Inter non lo prenderebbe a zero

In serata, nella giornata di ieri, c'è stato un colloquio tra l'entourage di Lorenzo Insigne e l'Inter, in cui Vincenzo Pisacane ha confermato che il Napoli ad oggi e fino al 31 agosto non ha fatto e non farà offerte di rinnovo di contratto al capitano azzurro. Il club nerazzurro non offre 25 milioni, la cifra richiesta da Aurelio De Laurentiis, per un calciatore che l'anno prossimo può esser preso a parametro zero, anche se non vorrebbe arrivare strapparlo per una questione di rapporti: l'Inter vuole rispettare il Napoli.

Per ora Giuseppe Marotta non ha ancora parlato con De Laurentiis e per il momento non c'è stata ancora nessuna telefonata. Pertanto una trattativa vera e propria non è partita. Ad oggi siamo ai sondaggi, alle richieste di informazioni. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.