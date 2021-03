Rai - ADL pensa a Inzaghi, spunta un indizio: nel mirino altri tre tecnici

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Inzaghi? Se non rinnova con Lotito, il Napoli è un club interessato, lo sa anche Inzaghi. Ha lo stesso entourage di Zaccagni e credo che una chiacchiera con Tinti De Laurentiis l'abbia fatta. Inzaghi è stato cercato anche tre anni fa dopo Sarri.

Juric? Era l'allenatore designato per questa stagione, poi Gattuso è stato confermato dopo la vittoria della Coppa Italia.

Italiano? De Laurentiis dopo la vittoria in Coppa Italia con lo Spezia è andato negli spogliatoi a fargli i complimenti e ad informarsi su di lui col presidente e alcuni calciatori.

Sarri? La sua volontà di sedersi e discutere di un eventuale futuro a Napoli c'è, ma tutto dipende da una telefonata che non è ancora arrivata. Bisogna capire per quale motivo De Laurentiis non si è ancora mosso. Forse Sarri è penalizzato dalla presenza in rosa di Osimhen. Non ci vuole la laurea per dire che per movenze e caratteristiche non è il centravanti ideale per il suo calcio".