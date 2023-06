Rai - ADL punta Italiano: due giocatori possono andare alla Fiorentina

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai: "È noto l’interesse del patron azzurro per Vincenzo Italiano. Andrà trovata la quadra con Commisso, e forse un gentlemen agreement. ADL non scipperebbe mai il tecnico al presidente Viola e scavalcando la sua autorità. Italiano ritengo sia un tecnico già pronto al salto definitivo in un club importante come il Napoli. Nella trattativa con la Fiorentina si potrebbero inserire anche contropartite tecniche come Zanoli e Demme".