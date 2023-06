Rai - ADL-Ramadani, contatti per Italiano e Milenkovic: possibili 2 contropartite

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.

De Laurentiis ha parlato di venti profili per la panchina azzurra…

“De Laurentiis fa bene il suo lavoro e fa altrettanto bene a depistare ed occultare le notizie che non vorrebbe uscissero. È il gioco delle parti. Non credo che ci siano i venti allenatori in lista, come detto dal patron. Potremmo dire che, al massimo, vi sono tre profili in un discorso che dovrà trovare la sua compiuta conclusione entro la fine del mese. In cima alla lista vi è Vincenzo Italiano. Un tecnico che conosce il nostro campionato, che predilige un 4-3-3 molto vicino ai precetti Spallettiani e, soprattutto, è un allenatore che sinora non ha sbagliato una stagione. De Laurentiis si sente un po’ un mentore di Italiano. Fu uno dei primi, dopo un successo dello Spezia al Maradona, a riconoscere il talento del tecnico Viola ed a complimentarsi. Sappiamo che il patron azzurro, quando si innamora di un allenatore, difficilmente se lo lascia scappare. E’ accaduto con Spalletti, inseguito addirittura dal 2004, e con Gattuso. Sarà, pertanto, necessario aspettare mercoledì per eventuali sviluppi.

Ci sono stati colloqui importanti con l’agente Ramadani, che segue anche il difensore Milenkovic, su cui il Napoli è vigile. Non escludo che nella trattativa con un club amico possano essere inserite delle contropartite tecniche, da individuare magari in un giovane come Gaetano o Zanoli. Va considerata anche l’aspettativa economica dell’allenatore Viola. Attualmente il tecnico percepisce 1,7 milioni ma ha già in tasca 500 000 euro derivanti dal piazzamento in campionato, ed un altro mezzo milione in caso di successo in Coppa. La prospettiva in azzurro, dunque, si avvicinerebbe ai 4 milioni. Dopo quello che sembra un tramonto definitivo della prima scelta Luis Enrique, Italiano è l’opzione principale del club partenopeo, a meno di eventuali colpi di scena che potrebbero includere ulteriori profili sondati come Marcelino, Gallardo, Benitez o Galtier. Sono i famosi venti nomi che andrebbero considerati ‘lordi’. Come detto, al netto ne restano soltanto tre”.