Rai - ADL sceglierà l'allenatore a fine stagione: Spalletti in pole, Inzaghi e Sarri in corsa

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Aurelio De Laurentiis non ha ancora deciso, farà la sua scelta definitiva soltanto quando saprà se parteciperà alla Champions League o all'Europa League. Luciano Spalletti ha dato la sua disponibilità, sta ascoltando le proposte del presidente azzurro ed è il nome in pole. Ma il patron vuole la libertà di scegliere a fine stagione per capire anche cosa ne sarà di altri allenatori che gli piacciono: leggi Simone Inzaghi e Maurizio Sarri. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.