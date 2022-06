Rai - ADL spara alto per Politano: 20mln, troppi (per ora) per il Valencia

Aggiornamenti sul futuro di Matteo Politano. Sulla trattativa col Valencia arrivano le ultime di Ciro Venerato al tg di Rai Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Aggiornamenti sul futuro di Matteo Politano. Sulla trattativa col Valencia arrivano le ultime di Ciro Venerato al tg di Rai Sport: "Nulla di fatto tra Valencia e Napoli per Politano. Per ora gli iberici non possono investire i 20 milioni chiesti da De Laurentiis per l'esterno. Prima di affondare per Politano, gli spagnoli devono vendere Guedes".