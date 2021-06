Rai - ADL spera che Emerson rinnovi col Chelsea: la strategia del Napoli

Ciro Venerato, giornalista Rai, intervenuto a Kiss Kiss Napoli parla dell'interesse del Napoli per Emerson: "Il sogno del Napoli è che il Chelsea allunghi il contratto di Emerson, oggi in scadenza nel 2022, così il Napoli può prenderlo in prestito oneroso, come per Bakayoko, di circa un milione, con un prezzo già stabilito per il diritto di riscatto per allettare il Chelsea. Ma ad oggi i Blues non sono disposti a farlo e vogliono venderlo solo a titolo definitivo. Ma il mercato è lungo".