Rai - Agente Insigne domani a Pescocostanzo: non è previsto incontro col Napoli

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal facendo il punto sulla situazione legata a Lorenzo Insigne: "Pisacane sarà stasera a Pescocostanzo e domani si vedrà col Pescara per parlare di Galano. Non ci sono incontri in agenda con Giuntoli o De Laurentiis. Il Napoli intende aspettare il 31 agosto per Insigne perché per ora sono tutti sul mercato".