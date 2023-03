Rai - Agenti Kim sperano in una redditizia cessione: il Napoli attende la scelta del giocatore

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



“Il club parigino segue il calciatore, anche se andrebbe attenzionata la Premier League, United e Liverpool su tutti. Il problema che potrebbe riguardare Kim è lo stesso che, in passato, ha riguardato Kvara. Il georgiano ha scelto di rimanere a Napoli per quella che è una scelta di vita. Anche il coreano sarà chiamato alla stessa scelta di vita. Nella cessione del difensore, però, a decidere sarà il calciatore stesso, in virtù della clausola variabile prevista nel contratto. In tal senso, va precisato che tale clausola ha un minimo di cinquanta milioni, ed un massimo di settanta.

Molto dipende dal fatturato del club, e dalla qualificazione in Champions. In caso di mancata qualificazione nella competizione europea, si pagherebbero dieci milioni in meno. Gli agenti del difensore hanno già fatto la loro scelta, sperando in una redditizia cessione. La società azzurra attende quella che sarà la scelta del giocatore, che potrebbe decidere di restare in azzurro un altro anno pur conservando la clausola”.