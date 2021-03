Rai - Allegri al Napoli è da escludere, alla base non solo motivi economici

Il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato del prossimo allenatore del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarri non ne fa una questione di Champions, ma di programmi. Poi bisogna chiarire il rapporto con la proprietà. Anche Fonseca non avrebbe ad accettare senza la qualificazione in Champions, tra il Benfica e il Napoli preferirebbe gli azzurri. Juric e Italiano invece fanno parte del piano B, con l’Europa League, con una vera e propria rifondazione che verrebbe fatta.

Allegri? Ci sono diversi motivi che non lo portano verso Napoli. Il primo motivo è economico, con la Roma ci sono stati contatti importanti e si parlava tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Allegri ha detto no a club importanti europei per subentrare, come il Psg. Il Napoli non vorrebbe affidare la squadra ad un gestore ma ad un artigiano che ne possa esaltare il gioco. Meglio affidare la panchina ad un allenatore con la pancia non piena, ma che abbia tanta fame.

Simone Inzaghi? Sicuramente ha più fame di Allegri, ed è più allenatore rispetto all’ex Juve, che è più un grandissimo gestore”.