Rai - "Allegri costa un botto, ma meglio investire sul tecnico", la confidenza di ADL

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca dell'allenatore a cui affidare la guida tecnica del suo Napoli a partire dalle prossime settimane. Rino Gattuso andrà via e l'idea del patron è quella di puntare - ovviamente in caso di Champions League - su un manager di gran livello, come Massimiliano Allegri. "Allegri mi costerebbe quasi il doppio di Spalletti, ma meglio investire su un allenatore e prendere un calciatore in meno che viceversa", avrebbe detto ad un amico il presidente, secondo il racconto fatto da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.