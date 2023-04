Rai - Almada proposto da agenti internazionali, il Napoli non lo prenderà: i motivi

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



Quanto c’è di vero nella notizia dell’interessamento del Napoli per Almada?

“Ciò che so è che qualche agente internazionale l’ha proposto al Napoli, ma il club non lo prenderà per motivi tattici. È un trequartista che può esprimersi al meglio nel 4-3-2-1, ma non ottimamente nel 4-3-3 Spalletiano. L’argentino è un trequartista puro, lontano dalle esigenze di un Napoli che cerca un centrocampista che possa soprattutto coprire il ruolo di mezzala”.