Rai - Anche Demme in uscita, ma vuole solo club tedeschi: la situazione

Il Napoli ha aperto alla cessione di Diego Demme ma il centrocampista classe '91 accetterebbe il trasferimento solo verso un club tedesco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato in uscita del Napoli potrebbe non essersi ancora chiuso. Infatti, gli azzurri hanno aperto alla cessione di Diego Demme in questi ultimi giorni di mercato. Come riporta Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, il centrocampista classe '91 accetterebbe il trasferimento solo verso un club tedesco.