Rai - Anche il Real Madrid su Osimhen: può essere l’erede di Benzema

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



“Il nigeriano avrebbe consentito alla squadra di respirare contro i rossoneri, la sua assenza ha pesato molto in tal senso. Il nove azzurro è prezioso sia in termini tattici, che tecnici, vista la sua capacità di incidere con giocate straordinarie, come visto contro il Sassuolo. Victor sta diventando oggetto di attenzione a livello internazionale, anche se molto dipenderà da quel che sarà il valzer delle panchine, cominciato con Tuchel, e probabilmente destinato a proseguire con Nagelsmann al Chelsea. Insieme a Leao, Osimhen è l’attaccante più richiesto. Oltre a Psg, Chelsea, United e Bayern, posso anticiparvi dell’interesse del Real Madrid. Gli anni passano per tutti, e l’età di Benzema impone delle riflessioni alla dirigenza dei Blancos. Perez ha individuato nel nigeriano un obiettivo, anche per rinnovare la rosa dei Merengues”.