Rai annuncia: "Fabian sarà ceduto, c'è un motivo! Con Koulibaly c'è una grande differenza"

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Fabian e Koulibaly? Entrambi sono sul mercato, vedremo se troveranno squadra. De Laurentiis non svende i propri giocatori, ma dovrà fare i conti con un mercato distrutto dalla pandemia e deprezzato. Koulibaly rispetto ai 110 milioni di un tempo ha anche due anni in più. Difficilmente arriveranno offerte importantissime.

Fabian è in uscita, altrimenti non si spiegherebbe il pressing per Zaccagni. C'è un dato: Koulibaly ha un contratto importante che lo soddisfa pienamente, Fabian ha esigenze economiche lontane anni luce dai pensieri di De Laurentiis, che non pensa di elargire 4 milioni al calciatore. Per questo andrà via".