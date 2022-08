Rai - Antony allontana Osimhen dal Man United. E anche Ronaldo dal Napoli

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LA PRIMAVERA: PRESO L'ATTACCANTE 2003 BILEL SAHLI Dopo essersi svincolato dal Genoa, Bilel Sahli è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo essersi svincolato dal Genoa, Bilel Sahli è un nuovo giocatore del Napoli. LE ALTRE DI A LA MIGLIOR SALERNITANA DAL RITORNO IN SERIE A: SCHIANTATA LA SAMP 4-0 Cuore e grinta. Ma anche un bel po’ di qualità. La salernitana di Davide Nicola è riuscita a sintetizzare tutto ciò nel 4-0 contro una Sampdoria assente, mai in partita. Boulaye Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim: quattro reti, due per tempo, e una... Cuore e grinta. Ma anche un bel po’ di qualità. La salernitana di Davide Nicola è riuscita a sintetizzare tutto ciò nel 4-0 contro una Sampdoria assente, mai in partita. Boulaye Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim: quattro reti, due per tempo, e una...