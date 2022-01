Rai - Arrivano smentite sui rumors da Siviglia: non sarà Gomez l’erede di Insigne

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato nel corso della trasmissione “90esimo minuto” e ha chiarito la posizione del Napoli in merito ai rumors di mercato provenienti dalla Spagna: “Secche smentite del club azzurro sulle voci provenienti da Siviglia. Il Napoli non è interessato all’attaccante argentino Papu Gomez. Non sarà lui l'erede di Insigne a luglio”.