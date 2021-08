Rai - Arrivo di Juan Jesus non esclude un altro acquisto: tutto dipende da Manolas

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Accordo definito per Juan Jesus, il calciatore firmerà un annuale e guadagnerà 1 milione compresi i bonus. Giuntoli ha definito stamattina gli ultimi dettagli col suo agente. L’arrivo di Juan Jesus non esclude l’acquisto di un altro centrale e più costoso in caso di addio del greco. In un primo momento si è pensato di adattare Di Lorenzo come difensore centrale in caso di urgenza, ma la situazione sulla corsia di sinistra con la sola presenza di Mario Rui, ha indotto la società azzurra a puntare su Juan Jesus come quarto centrale per non sovraccaricare ulteriormente Di Lorenzo”.