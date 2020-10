Rai - Bakayoko, il Napoli ha offerto 2mln per il prestito secco: entro 24h la risposta del Chelsea

E' Tiemoué Bakayoko il prescelto del Napoli per il centrocampo di Rino Gattuso. Come riferito dall'esperto di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, bisognerà però aspettare fino a domani per capire se il Chelsea accetterà o meno la proposta arrivata dall'Italia. Il club azzurro avrebbe offerto 2 milioni per il prestito secco e 2 milioni di stipendio sui 6,5 che percepisce, ma ci sarà tempo per rimodulare l'offerta. Il Napoli prova a dettare le regole, consapevole che il centrocampista ex Milan non ha altre offerte.