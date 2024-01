Rai - Barak ora più distante, in difesa proseguono due trattative

Sembra distante Barak, non c'è intesa con la Fiorentina. Sul difensore: proseguono le trattative per Theate e Perez

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, è intervenuto a Rai 2 durante A Tutto Campo: "Mazzarri fa la conta dei rinforzi: dopo Mazzocchi, ingaggiati Traoré e Ngonge. Attesi altri due acquisti: sembra distante Barak, non c'è intesa con la Fiorentina. Sul difensore: proseguono le trattative per Theate e Perez. De Laurentiis, intanto, martedì girerà in prestito al Frosinone l'eroe di Supercoppa, Zerbin e il neo acquisto Popovic".