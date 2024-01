Rai - Barak vuole il Napoli! ADL punta a chiudere: va trovato accordo sul riscatto

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, si è espresso così sul mercato del Napoli al sito del TGR

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, si è espresso così sul mercato del Napoli al sito del TGR: “Dopo Traore' e Ngonge, ADL punterà a chiudere Barak con l'amico Commisso lì in Arabia. Il giocatore si è già sbilanciato. Vuole la casacca azzurra. Va trovato l’accordo con Fiorentina sull’entità del riscatto. Il Napoli accetta l'obbligo legato alla zona Champions. Anche Perez chiede notizie del Napoli al suo agente. Ma in quel caso va convinto Pozzo. Teme di non poter rimpiazzare adeguatamente un titolare importante. Si lavora quindi su sei profili alternativi oltre Theate”.