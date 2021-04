Rai - Belotti, contatti in passato col Napoli: pista tramontata

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del futuro di Andrea Belotti: "Il Milan lo segue in maniera importante perché è un giocatore che piace Pioli, il Napoli l’ha seguito invece prima di prendere Osimhen. Ci furono contatti con l’entourage di Belotti e De Laurentiis chiese il prezzo a Cairo. Il Napoli attualmente ha tre prime punte in organico: Osimhen e Mertens che non lasceranno il Napoli e Petagna che è stato preso da solo un anno. Cairo ad un anno della scadenza chiede almeno 30 milioni, il Napoli non investirà una tale cifre per un reparto già completo con altri reparti da sistemare”.