Rai - Berge piace da tempo, c'è l'ok di Spalletti: è favorito su Thorsby

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Berge? Piace da tempo al Napoli, è un giocatore solido e pratico. Mi risulta piaccia anche a Spalletti.

Thorsby? E' un nome valutato, ma ad oggi, con le mie verifiche, vi dico che non c'è ancora stata un'offerta del Napoli. Berge ha qualche chance in più.

Svanberg? Ad oggi non risultano offerte, il Napoli preferisce acquistare all'estero per motivi economici.

Tonali? Non mi arrivano segnali e non è il tipo di giocatore che il Napoli sta seguendo. Lui è più di pensiero che fisico e bravo in fase di contrasto. I prezzi di Cellino sono tra l'altro improponibili dopo la sua stagione. Non è un giocatore che può servire a Spalletti".