Rai - Bloccata (al momento) cessione Contini: potrebbe arrivare offerta per Ospina

Sembrava ormai prossima la cessione in prestito di Nikita Contini al Crotone, affare in chiusura per questa settimana, ma al momento l'arrivederci del portiere è sospeso. Come riporta Ciro Venerato, giornalista Rai, a Kiss Kiss Napoli, la società ha chiesto al club calabrese qualche altra ora perché potrebbero arrivare presto offerte per Ospina col suo procuratore che si sta muovendo in tal senso.