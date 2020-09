Rai - Boga difficile: costa troppo e non ci sono condizioni per chiudere

Boga al Napoli, affare difficile, quasi impossibile. Costa troppo 40 milioni. Lo ha detto Ciro Venerato a Kiss Kiss Napoli: "L'unica possibilità è credere che il Sassuolo apra al prestito con diritto di riscatto per far rifiatare il Napoli, ma faccio fatica a pensare che ciò possa accadere. Per questo l'affare resta molto complicato".