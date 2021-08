Rai - Boga sempre nel mirino e piace a Spalletti, ma serve addio eccellente: le ultime

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Non credo che Boga sia operazione fattibile in questa finestra di mercato, anche se è sempre piaciuto ed è gradito a Spalletti. Ma dopo Locatelli non credo che il Sassuolo sarebbe disposto a cedere un altro giocatore. Il prezzo è di 40 milioni e il Napoli non può spendere tale cifra, cambierebbe tutto con una cessione eccellente".