Rai - Borrè rifiutato dal Napoli, nulla di concreto su Laurientè: le ultime

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



Novità di mercato per gli azzurri?

“È uscita in questi giorni una notizia sull’interessamento del Napoli per Borrè dell’Eintracht. Un membro dell’entourage ha contattato la società azzurra, la quale, però, ha rifiutato l’accostamento. Il club non ritiene il calciatore tecnicamente adeguato a quelle che sono le caratteristiche della squadra. Per quanto riguarda Lauriente’, invece, la dirigenza azzurra non registra attività significative. In primis c’è una valutazione economica del Sassuolo che il Napoli ritiene fuori dai propri parametri. Inoltre, la società ritiene il giocatore prevalentemente impiegabile a sinistra, corsia ormai stabilmente occupata da Kvaratskhelia. Beto dell’Udinese e David del Lille sono nomi che girano in questi giorni in quanto eredi di Osimhen. Tuttavia, la decisione non verrà presa prima di giugno, quando sarà deciso il futuro del nigeriano”.