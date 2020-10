Rai - C'è una sola alternativa plausibile a Basic: da depennare Soumaré e Bakayoko

Per il centrocampo del Napoli l'unica alternativa plausibile a Toma Basic del Bordeaux, nome emerso oggi dalla Francia, porterebbe a Fiederik Midtsjo dell'AZ Alkmaar. Il club olandese chiede 15 milioni di euro e avrebbe aperto ad un prestito con obbligo di riscatto, ma non accetterebbe il prestito con diritto. A raccontarlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui le altre piste non sono percorribili: Bakayoko del Chelsea e Soumaré del Lille costano troppo.