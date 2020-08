Rai - Candreva scaricato dall'Inter: il club interessato non è il Napoli

Diversi i calciatori in uscita dall'Inter, come riporta alla 'DS Estate' il giornalista Rai, Ciro Venerato, e tra questi c'è Antonio Candreva. Sull'esterno nerazzurro ci sono valutazioni in corso della Fiorentina, invece nessun interesse da parte del Napoli, accostato nelle scorse ore all'esterno nerazzurro.