Rai - Caprile piace, ma il Napoli è focalizzato su Meret: ipotesi rinnovo in caso di Scudetto

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



Caprile futuro portiere del Napoli? "È ancora presto per dare una risposta seria. Gioca nel club di famiglia, è costantemente monitorato. È seguito dalla società, anche perché è un calciatore del Bari. Ad oggi, tuttavia, è prematuro credere che firmerà per il Napoli. Al momento il club azzurro è focalizzato su Meret, soprattutto se dovesse vincere lo scudetto al termine della stagione. Alex ha disputato un grande avvio di stagione, probabilmente, se le cose andranno come andranno, il Napoli potrebbe avere dei contatti con Pastorello ed intavolare addirittura un discorso legato al rinnovo. La società sarebbe più propensa di proseguire con Meret, piuttosto che puntare su Caprile”.