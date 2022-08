Rai - Ci siamo per Raspadori: incontro positivo, attesa in serata la fumata bianca

Giacomo Raspadori al Napoli, ci siamo. L'incontro con il Sassuolo, in quel di Castel di Sangro, potrebbe dare i suoi frutti

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori al Napoli, ci siamo. L'incontro con il Sassuolo, in quel di Castel di Sangro, potrebbe dare i suoi frutti e chiudere definitivamente l'operazione. Secondo Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, l'affare è in chiusura ed è attesa in serata la fumata bianca.