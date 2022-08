Rai - Conferme su Lukic: affare in prestito con diritto che può coinvolgere un azzurro

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha confermato le voci su Sasa Lukic del Torino, esprimendosi così

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha confermato le voci su Sasa Lukic del Torino, esprimendosi così: "Non solo Ndombele e Nandez il Napoli valuta anche il granata Lukic in rotta con il Torino. Anche in questo caso gli azzurri sarebbero intenzionati a proporre un prestito con diritto di riscatto senza obbligo. Operazione possibile.

Il giocatore vanta ancora 2 anni di contratto. Siamo ai primi vagiti di una potenziale trattativa (che potrebbe anche coinvolgere Meret) non di più. Unica certezza: Lukic piace molto al Napoli. Il suo arrivo sarebbe gradito. Ma prima va ceduto Fabian al PSG, poi nei prossimi giorni si vedrà. Concorrenza inglese per il granata. Da oggi seguito anche dalla dirigenza campana".