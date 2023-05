Rai - Conferme su Pulisic: il Chelsea l'ha proposto, ma c'è un doppio problema

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, al tg sportivo dell'emittente di Stato ha dato le ultime sulla voce.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, al tg sportivo dell'emittente di Stato ha dato le ultime sulla voce che vedrebbe il Napoli interessato a Christian Pulisic del Chelsea: "Arrivano conferme sulla notizia pubblicata stamattina dal Daily Mail. Il Chelsea tramite intermediari ha proposto l'esterno sinistro Pulisic al Napoli.

Premesso che il giocatore piace molto al club partenopeo, sono due i problemi che al momento congelano la trattativa. A) Gioca nello stesso ruolo di Kvara. Accetterebbe l'alternanza col georgiano? L'area tecnica non lo considera valido sulla corsia destra, ma forte su quella mancina. B) Stipendio alto. Anche col cartellino gratis. Dovrebbe spalmare l'ingaggio di un anno (è in scadenza) in almeno in 3 sessioni. Valutazioni in corso ma più dubbi che consensi".