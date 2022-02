Rai - Contatti col Sassuolo per Scamacca: per Spalletti è l'erede perfetto se parte Osimhen

Ultime di mercato dal Napoli riferite ai microfoni della 'Domenica Sportiva' dal giornalista Rai Ciro Venerato

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di mercato dal Napoli riferite ai microfoni della 'Domenica Sportiva' dal giornalista Rai Ciro Venerato: "Victor Osimhen può lasciare il Napoli a fine stagione. Il Manchester United punta dritto sul nigeriani, Ragnick vuole l'attaccante del Napoli per rimpiazzare Cristiano Ronaldo. Sono stati già sondati il club e il giocatore, con De Laurentiis che valuta il suo cartellino 100mln. Contestualmente il Napoli ha chiesto informazioni col Sassuolo per Scamacca. Spallletti reputa l'attaccante neroverde il miglior possibile erede per Osimhen".