Rai - Contini non torna subito a NapolI: affare si chiuderà prossima settimana

Bartosz Bereszynski è appena arrivato al centro sportivo della Sampdoria per salutare quelli che a breve saranno i suoi ex compagni di squadra. Ormai è fatta per il suo trasferimento al Napoli mentre per Contini ci vorrà ancora un po' di tempo. Come riferito da Ciro Venerato infatti il portiere tornerà a Napoli ma solo la prossima settimana.