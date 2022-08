Rai - CR7-Osimhen, Mendes tratta per conto del Man United: affare da 187mln lordi

Cristiano Ronaldo al Napoli, al momento non c’è alcuna trattativa.

Cristiano Ronaldo al Napoli, al momento non c’è alcuna trattativa. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, al Tg Sport. Il Manchester United ad oggi non si è ancora fatto vivo con il Napoli, ma è anche vero che Mendes tratta col Napoli per conto degli inglesi. L’operazione complessiva è di 187 milioni lordi, perchè il Napoli chiede 130 milioni (non più 120) per Osimhen più tutto lo stipendio di Cristiano Ronaldo pagato e il 5% che si versa alla UEFA e alle FIFA nei trasferimenti.