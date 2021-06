Rai - D'Ambrosio non è una prima scelta per il Napoli: difficilmente arriverà

Danilo D'Ambrosio non rappresenta una prima scelta per il Napoli. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore dell'Inter ha un'opzione (bilaterale) per rinnovare il suo contratto con i nerazzurri, inoltre è appetito da altri club e il Napoli non s'è mosso ancora. Per questo il suo acquisto per ora non vede quotazioni alte.