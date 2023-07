Rai - Danso spinge per il Napoli, braccio di ferro con il Lens: spunta una deadline

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del possibile erede di Kim ai microfoni della 'Domenica Sportiva'

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del possibile erede di Kim ai microfoni della 'Domenica Sportiva': "Danso è arrivato al braccio di ferro con il Lens. Il difensore ha detto chiaramente di volersi trasferirsi al Napoli, facendo un vero e proprio atto di forza con l'amministratore del club transalpino. Il Napoli può arrivare a 22mln di euro e aspettrerà massimo 5 giorni per la fumata bianca.

L'alternativa all' austriaco è Mavropanos. Per il greco c'è stato anche un colloquio con Branchini, intermediario della trattativa. In questi giorni si è riprovato a parlare nuovamente con Kilman oltre che con Todibo, ma il Nizza ha sparato 35mln".