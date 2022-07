Rai - de Ligt verso il Chelsea: la Juve è pronta a chiudere per Koulibaly, Fabian e Zaniolo

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, attraverso i social ha fatto il punto sul mercato della Juventus

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, attraverso i social ha fatto il punto sul mercato della Juventus: “La Juventus sta per far decollare tre operazioni importanti con la cessione di de Ligt (il Chelsea è intenzionato a pagare la clausola). In entrata si lavora per Koulibaly in difesa, poi Zaniolo dalla Roma e occhi puntati anche su Fabian Ruiz. Il procuratore dello spagnolo ha parlato con la dirigenza bianconera. Non trovano conferme le voci sullo scambio Rabiot-Firmino".