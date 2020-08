Rai - Demme non è incedibile: se arriva Veretout il Napoli valuterà offerte

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Si parla molto in questi giorni di Demme e Lobotka. La situazione è questa: tutto dipende da Veretout. Se il Napoli riesce a prendere un giocatore che gioca da metodista basso, come Veretout, a quel punto Lobotka sarebbe spostato da mezzala e la coppia sarebbe Veretout-Demme. Tuttavia se dovesse arrivare un'offerta per Demme il Napoli la prenderebbe in considerazione".